Mercato Inter, Lampard ora giudica Kante, Alonso e Palmieri cedibili

C'è molto Chelsea all'interno delle agende degli addetti ai lavori dell'Inter. Per la corsia sinistra i profili che sono stati sondati maggiormente negli ultimi mesi sono stati quelli di Emerson Palmieri e di Marcos Alonso.

Secondo Talk Sport, Frank Lampard avrebbe stilato una lista di 10 giocatori cedibili nella quale, oltre ai due esterni, figurerebbe anche N'Golo Kante. Il francese viene valutato dai Blues non meno di 60 milioni di euro.

Una cifra non proprio abbordabile per chiunque ma che potrebbe subire un leggero ribasso grazie alla complicità del tecnico inglese. Antonio Conte per i tre calciatori stravede e la dirigenza di Via della Liberazione sta lavorando per portare a Milano quantomeno uno dei due esterni.