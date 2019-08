Mercato Inter: l’alter ego di Nainggolan, l’uomo di Conte stavolta può arrivare

Salutato dopo appena un anno di nerazzurro Radja Nainggolan, si apre un nuovo fronte di mercato per l’Inter. Conte ha l’esigenza di avere nel proprio 3-5-2 un centrocampista in grado di far valere classe e muscoli sia in fase di copertura che di finalizzazione, assicurando alla squadra quegli inserimenti in area che le sue squadre hanno sempre avuto.

Uno degli interpreti migliori di questo ruolo proprio nella prima Juventus del tecnico leccese è stato quell’Arturo Vidal che da oggi torna prepotentemente sulla scena del mercato interista.

Le notizie che provengono da Barcellona parlano di Valverde finalmente deciso a privarsi del cileno. Secondo lo staff di mercato di Sportitalia il Barca stavolta potrebbe prendere in seria considerazione una proposta che l’Inter aveva già messo sul tavolo alcune settimane fa, quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.