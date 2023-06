Mercato Inter, l’agente rivela “abbiamo parlato con l’Inter”

di Redazione, pubblicato il: 16/06/2023

(Mercato Inter) Federico Pastorello, agente di Roberto Pereyra, ha parlato ai microfoni di TMW rivelando di aver già avuto contatti con l’Inter per il suo assistito.

“Ne abbiamo parlato, per me è un giocatore che merita di giocare in qualsiasi top club europeo. Ha una qualità infinita ed è un leader, la mia volontà è quella di portargli qualcosa che si meriterebbe. E’ in un ottimo club come l’Udinese, che considera una famiglia. I dialoghi con loro sono aperti, a breve prenderemo una decisione”.