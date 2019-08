Mercato Inter: la vendetta dell'Inter sulla Roma profuma di beffa

Tutte le fonti danno Alexis Sanchez ormai in dirittura d'arrivo all'Inter. Ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio durate Calciomercato L'originale in onda su Sky Sport facendo rilevare che quando si tratta di giocatori di questa importanza anche i minimi dettagli possono nascondere insidie tali da rischiare di mandare a monte l'affare. Proprio per questo gli avvocati delle due parti stanno lavorando ad ogni aspetto contrattuale con grande attenzione.

Di Marzio ha fatto anche rilevare come Inter e Manchester United siano già d'accordo sulla formula e sugli importi. Si lavora sul prestito con diritto di riscatto per un cifra intorno ai 15 milioni di euro e con l' importante compartecipazione dello United al pagamento dello stipendio del cileno.

Si tratta in effetti, ha detto Di Marzio, delle stesse condizioni che il Manchester aveva già concordato con la Roma per lasciare libero il "nino maravilla" di trasferirsi nella capitale. Questo fino a quando non si è acceso l'interesse del club nerazzurro sul giocatore che, a quel punto. ha deciso di optare per la soluzione che gli permette di giocare sui palcoscenici più europei più importanti della Champions.

E' possibile che dopo il rinnovo del contratto di Dzeko i giallorossi abbiano un po' mollato la presa su Sanchez ma resta il fatto che l'Inter è riuscita ad inserirsi di prepotenza in una trattativa già vicina alla conclusione da parte dello staff di mercato giallorosso, trovandosi addirittura la strada spianata dai lavori preparatori della società capitolina. Una piccola/grande beffa alla Roma insomma, in una estate nella quale i colpi a sorpresa tra le due società non sono certo mancati.