Mercato Inter, la telefonata di Conte a Vidal ha acceso la miccia

Da Barcellona continuano ad arrivare suoni di guerra tra il club blaugrana e Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sta ricorrendo per vie legali agli organi della competenti della Liga per vedersi riconosciuti 2,4 milioni di euro di premi a suo dire non percepiti. Il Barca risponde che il cileno ha avuto tutto ciò che gli spettava da contratto e che la richiesta va inquadrata come un chiaro tentativo di forzare la mano per ottenere la cessione all’Inter.

Il trasferimento sembra l’unica opzione presa in considerazione da Vidal, specialmente dopo il contatto telefonico con il suo antico mister Conte della quale parla oggi la Gazzetta dello Sport.

“In questo senso la chiacchierata telefonica con Conte nei giorni scorsi è servita a rafforzare quel legame che sta spingendo Vidal tra le braccia di Antonio. L’Inter e il guerriero sono già d’accordo …Steven Zhang ha detto sì e l’a.d. Beppe Marotta è pronto a confermare al cileno lo stipendio di oggi in Spagna, ovvero 5 milioni netti ma con un anno in più di contratto, fino al giugno 2022, quando l’ex Juventus avrà 35 anni”.