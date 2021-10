Mercato Inter, la stellina americana ignora i nerazzurri: ecco la sua priorità

Mercato Inter: la giovane stellina Ricardo Pepi ignora i nerazzurri.

L’attaccante texano classe 2003, di proprietà del Dallas, che sta facendo davvero molto bene nel corso di questa stagione, è sotto la lente di ingrandimento della dirigenza nerazzurra che vorrebbe puntare a giovani talenti da far crescere in casa per poi lanciarli. L'obiettivo: creare patrimonio per poi, magari, un domani cederli a cifre maggiori.

Proprio il ragazzo statunitense sembrava uno degli osservati speciali, anche se, come sostenuto da lui stesso, il suo sogno è quello di giocare per un’altra squadra. Ecco le sue parole riportate dal sito spagnolo, todofichajes: “Come ho sempre detto a mio padre ed al mio agente, il mio sogno è quello di poter giocare per il Real Madrid nella mia carriera, per un paio d’anni, ma tre o quattro”. Insomma, un talento che, anche se deve ancora dimostrare tantissimo, ha già le idee molto chiare su quelli che sono i propri obiettivi personali e le proprie ambizioni.

Vedremo se questa sua speranza avrà un seguito. L’Inter, intanto, cerca di intervenire anche per il presente su mercato, in vista della finestra di gennaio, dopo che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno promesso due calciatori a Simone Inzaghi. I nomi? Un paio. Per il centrocampo il preferito è Gonzalo Villar della Roma, oramai epurato da Josè Mourinho dalla rosa giallorossa – leggi qui le ultime sullo spagnolo -; per l'attacco continuano, invece, i sondaggi per portare a Milano Marcus Thuram, dopo la rocambolesca trattativa di questa estate - leggi qui le novità sull'attaccante francese.