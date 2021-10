Mercato Inter: la società prova il colpo Thuram per gennaio

Mercato Inter: la società potrebbe provare il colpo Marcus Thuram per gennaio.

L’attaccante francese del Borussia Monchengladbach resta sempre nei pensieri della dirigenza nerazzurra in vista del mercato di gennaio. Motivo? Nel caso di un eventuale addio di Alexis Sanchez, ci dovrà per forza essere un innesto. Ecco perché il nome di Thuram non è mai passato di moda in viale della Liberazione dopo che, la scorsa estate, il calciatore era stato trattato e la conclusione dell’affare sembrava molto vicina. Poi il giocatore si è infortunato al ginocchio - stop di circa due mesi - ed è saltato tutto. Attenzione, però, alla concorrenza. Secondo quanto riportato da parte da Calciomercato.com, anche il Sivilglia vorrebbe provare ad imbastire una trattativa con la società tedesca siccome ritiene l’attaccante, che ha il contratto in scadenza nel 2023, un elemento importante per il proprio attacco del futuro. Un nome da osservare, dunque, per l’Inter, visto che potrebbe essere quello per puntellare la rosa ma attenzione alla concorrenza.

Intanto, i dirigenti non si concentrano soltanto sul nome di Thuram in vista del mercato di gennaio. Ci sono infatti altri giocatori sul taccuino dell'amministrato delegato, Giuseppe Marotta, per garantire a Simone Inzaghi i due innesti promessi (un centrocampista e, appunto, un attaccante). Per la metà campo, il nome principale è quello di Gonzalo Villar della Roma - come InterDipendenza vi racconta ormai da fine settembre - messo ai margini da José Mourinho (leggi qui le ultime sullo spagnolo). Per quanto riguarda invece il reparto avanzato bisogna prestare sempre la massima attenzione al 'pallino' di Marotta, Gianluca Scamacca del Sassuolo (anche qui ci sono novità importanti sul costo del cartellino).