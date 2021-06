Mercato Inter, la società ha deciso il futuro di Agoumè

Secondo quanto riportato da Footmercato, il futuro di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002, nella scorsa stagione in prestito allo Spezia, sarà ancora a tinte nerazzurre.

La società, infatti, punta molto su questo talento tanto da essere molto vicina a rinnovare il suo contratto che, ad oggi, è in scadenza nel giugno del 2022 - il rinnovo dovrebbe essere fino al 2024.

Il francese, dunque, si presenterà in ritiro per essere testato da Simone Inzaghi che poi deciderà se mandarlo in prestito altrove oppure se tenerlo come vice-Brozovic.