Mercato Inter, la società blinda un giocatore: “Il futuro è suo”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/03/2023

Mercato Inter, la società blinda un proprio giocatore. Nelle ultime settimane, in casa nerazzurra, si è molto parlato delle gerarchie in campo. Soprattutto il centrocampo, è stato il reparto di cui si è parlato maggiormente con il dualismo creatosi in cabina di regia tra Hakan Calhanoglu – che si è preso il posto da titolare – e Marcelo Brozovic.

Ma a proposito di regia, si è tanto parlato anche dello scarso impiego del giovane Kristjan Asllani. L’ex Empoli ha dimostrato di avere le carte in regola per giocare in maglia nerazzurra e, dopo essere stato tanto voluto da Inzaghi, che lo aveva battezzato come vice-Brozovic, non vede il campo da parecchio tempo e anche il minutaggio è stato molto scarso. Intanto, la società, ha fatto sapere le sue intenzioni per il futuro.

Mercato Inter, Asllani non si tocca: la società punta sull’albanese per il presente e per il futuro

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, Asllani non sarà ceduto in estate. Il giocatore è molto stimato in società che ritiene di avere tra le mani un vero gioiello. Senza dimenticare che, il ragazzo, è solo un classe 2002 e su di lui è stato fatto un investimento importante tra il prestito di 4 milioni e l’obbligo di riscatto da 10 milioni.

Nei giorni scorsi, tra l’altro, la dirigenza ha fatto presente allo stesso Simone Inzaghi che si aspetta un impiego maggiore del ragazzo che non può essere perso nè per le sue qualità, nè per l’investimento fatto. Insomma, l’idea dell’Inter è chiara ed è quella di fare di Asllani un perno per il presente e per il futuro. La società è convinta di avere tra le mani un grande gioiello.