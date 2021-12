Mercato Inter, la situazione rinnovo di Brozovic: le parole di Biasin

Mercato Inter, Fabrizio Biasin fa il punto sulla situazione rinnovo di Brozovic.

Il giornalista di Libero, vicino alle cose di casa Inter, attraverso il suo profilo Twitter, ha parlato della situazione che gravita attorno al contratto del centrocampista croato, per cui, oramai da tanto tempo, c'è una trattativa tra l'entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio in prima linea. Ecco le parole del giornalista: " Aggiornamento Inter-Brozovic. Club ed entourage del giocatore continuano a trattare per trovare un punto di incontro. E questo significa due cose: 1) Non lo hanno ancora trovato 2) Contano di trovarlo. Serenità".

Insomma, sembra che ancora non siamo alla fase definitiva per concludere questa trattativa. Di sicuro la dirigenza nerazzurra dovrà fare in fretta perchè Brozovic, come indicato recentemente anche da Simone Inzaghi, è un giocatore imprescindibile per l'Inter ed una delle chiavi della squadra. Oltre a ciò, tante squadre europee hanno le antenne dritte e seguono la situazione, pronte ad inserirsi nel caso in cui le cose tra i nerazzurri ed il croato non dovrebbero andare bene.

Vedremo tra qualche settimana come evolverà la situazione. La società ed il giocatore vogliono rinnovare il contratto ed è una buona cosa, ma ognuno alle proprie condizioni, pertanto è necessario lavorare ancora per trovare una quadra che soddisfi tutti. I tifosi si augurano di avere Epic Brozo ancora in rosa per i prossimi anni, per un giocatore che, come detto, ha fatto dei miglioramenti incredibili e si è preso definitivamente la squadra nerazzurra.