Mercato Inter, la scelta di Conte: a gennaio vuole un giocatore

Il mercato di gennaio potrebbe vedere l'arrivo in nerazzurro di un giocatore molto gradito ad Antonio Conte. La notizia è stata riportata in Spagna, conferme che arrivano dall'Italia.

Arturo Vidal è la scelta a centrocampo. Il tecnico nerazzurro ha messo in cima alla lista il calciatore cileno. Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport ha riportato la notizia.

"La prima scelta di #Conte per la mediana dell’#Inter è Arturo #Vidal, in scadenza nel 2021 col #Barcellona e voglioso di tornare alle dipendenze del suo mentore. L’agente del cileno (F.Felicevich) al lavoro. Intanto King Artù ha ricevuto proposte dalla Cina, ma non è interessato", questo il tweet del giornalista.