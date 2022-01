Mercato Inter - La Samp in pressing per un nerazzurro: le ultime

Mercato Inter - I primi contatti sono andati in scena qualche settimana fa ma Stefano Sensi non era convinto di lasciare Milano e così aveva detto no a priori al tentativo della Sampdoria, che nonostante tutto non si è fermata al primo rifiuto da parte del centrocampista nerazzurro.

Il corteggiamento blucerchiato va avanti, così come i dialoghi con l’Inter, e nel frattempo Sensi sta maturando sempre più l’idea di lasciare Milano per andare a giocare con maggiore continuità. E allora ecco che l’ipotesi Sampdoria prende nuovamente forma, con il calciatore che inizia a pensarci seriamente, dopo i colloqui con Inzaghi e la sempre più ferma consapevolezza che una nuova esperienza possa aiutarlo a mettersi nuovamente in mostra.

La Sampdoria ci prova con forza, l’Inter promuove il trasferimento in Liguria, Sensi ci pensa. Nonostante i palesi apprezzamenti di Inzaghi verso Stefano, il minutaggio fino a qui del numero 12 è davvero esiguo, 180 minuti in campo. Nelle ultime ore ci sono stati contatti costanti tra le due società e l’operazione si farebbe in prestito secco fino al termine della stagione, e l’esito dipende solo dal centrocampista italiano ex Sassuolo.

Sensi potrebbe accettare l’opzione Sampdoria, anche per convincere il ct Roberto Mancini in vista dei Mondiali in Qatar.