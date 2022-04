Mercato Inter, la Roma insidia i nerazzurri per un centrocampista

Mercato Inter, la Roma insidia i nerazzurri per Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo è uno dei pezzi pregiati del nostro campionato che si sta mettendo in mostra in questa stagione, tanto da attirare gli sguardi di tante grandi società di Serie A, tra cui l'Inter che già da tempo si è mossa sul giocatore parlandone con il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnavali. La situazione, però, vede qualche intoppo, perchè la valutazione che fa del giocatore la società neroverde è molto elevata e l'Inter non vorrebbe spendere la cifra richiesta.

Proprio per questo, secondo quanto riportato dal sito asromalive.it, sul centrocampista ci sarebbe l'inserimento di alcune società, come la Juventus, ma soprattutto la Roma di Josè Mourinho, che vorrebbe riportarlo a casa, soprattutto perchè vanta una percentuale sulla futura vendita del cartellino del ragazzo. La socità giallorossa sta pensando anche di inserire qualche contropartita tecnica per abbassare la parte cash con alcuni giocatori che potrebbero interessare al Sassuolo, come lo sono Carles Perez e Afena Gyan.

Vedremo quale sarà l'epiologo di questo interesse e se l'Inter riuscirà a portare il giocatore a Milano. Di sicuro le richieste di Carnevali non sono affatto contenute, per questo la società sta anche iniziando a sondare il mercato per altri nomi da poter trattare parallelamente se la trattativa per arrivare al centrocampista neroverde non dovesse andare a buon fine, ma di sicuro, in quella zona di campo, serve un giocatore che possa permettere ai compagni di reparto di prendere fiato, garantendo prestazioni di alto livello sul campo da gioco.