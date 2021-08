Mercato Inter, la Roma ha individuato l'erede di Dzeko

MERCATO INTER - La fumata bianca per ottenere il cartellino di Edin Dzeko in casa nerazzurra è sempre più vicina. Il giocatore ha già dato il proprio benestare al trasferimento a Milano, con la Roma che lascerà partire il giocatore nato a Sarajevo in cambio di un indennizzo economico pari a circa 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'ingaggio del classe 1986, Dzeko firmerà un contratto che lo legherà al club di Via della Liberazione fino al giugno 2023 e che gli farà percepire 5.5 milioni di euro netti a stagione. Così facendo, la Roma si vedrebbe "costretta" a sostituire il bosniaco con un altro attaccante.

Stando a quanto appreso dal sito ufficiale del giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, i capitolini hanno visto in Tammy Abraham l'erede perfetto dell'ex Manchester City. Per il centravanti classe 1997 la società capitolina verserà nelle casse del Chelsea (club detentore del cartellino dell'inglese) 5 milioni di euro subito più 35/40 milioni di euro spalmati in diversi esercizi.

Su Abraham a chiedere informazione è stato anche l'Arsenal, ma vista e considerata la necessità di cedere un altro attaccante prima di poterne ingaggiare uno (il maggiore indiziato era Alexandre Lacazette), la Roma ad oggi resta in vantaggio (anche in virtù del gradimento dello stesso Abraham per la destinazione giallorossa).