(Mercato Inter) La rivelazione dell'agente: il Barcellona punta Lautaro

Alfredo Pedullà riporta sul suo sito la conferma di una indiscrezione circolata nei giorni scorsi, secondo la quale il Barcellona starebbe pensando a Lautaro Martinez in termini molto concreti. Pedullà riporta le affermazioni di Alberto Yaqué, agente dell'argentino, rilasciate ai microfoni di Olè:

“La voce sull’interesse del Barcellona è vera. Non ci ha chiamato nessuno però sappiamo che c’è stato un sondaggio forte, importante. E’ sicuro che ci sia un interesse del Barcellona”. Probabilmente l'avvicinamento è da mettere in relazione alle ventilate difficoltà incontrate dal club blaugrana per la definizione del trasferimento di Griezmann dall'Atletico, superate solo nelle ultime ore. E' verosimile ipotizzare che Lautaro Martinez rappresentasse il piano B per i dirigenti catalani, da attivare immediatamente se il passaggio del francese campione del mondo fosse saltato per un motivo qualsiasi.