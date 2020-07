Mercato Inter - La priorità per Conte è il riscatto di Sanchez

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Alexis Sanchez, il cui periodo di prestito in nerazzurro scadrà il 5 agosto, in concomitanza con la gara di Europa League contro il Getafe. Il cileno è sicuramente il protagonista assoluto di questa seconda parte di stagione del club nerazzurro, trascinando la squadra a suon di gol ma soprattutto di assist.

Non è quindi difficile da capire come mai Antonio Conte stia facendo di tutto affinché la società decida di investire sul giocatore, comprandolo a titolo definitivo. Sanchez infatti sarebbe indispensabile per tentare seriamente di portare a casa l'ex Coppa Uefa, e sarebbe un tassello importante della nuova Inter della prossima stagione.

Negli ultimi giorni si sono registrati continui passi avanti nei dialoghi tra il club nerazzurro e il Manchester United, e la sensazione è che presto si troverà un accordo. L'ultima idea è quella di un rinnovo del prestito, questa volta però con obbligo di riscatto al termine della prossima stagione.