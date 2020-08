Mercato Inter, la Lazio piomba su Gagliardini: pronta l’offerta

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Lazio avrebbe intenzione di rafforzare il centrocampo per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Roberto Gagliardini dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro, dopo una prima parte di campionato in cui ha trovato pochissimo spazio è diventato uno dei titolatissimi di Antonio Conte.

Il classe ‘94 sarebbe un profilo particolarmente gradito al tecnico Simone Inzaghi e la dirigenza biancoceleste sarebbe pronto ad accontentarlo, ma prima bisognerà convivere l’Inter. Roberto Gagliardini ha ancora un lungo contratto con i nerazzurri in scadenza nel 2023 e percepisce attualmente un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione.

La Lazio sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro, cifra che garantirebbe ai nerazzurri di fare una plusvalenza. L’Inter però, valuterebbe il centrocampista almeno 20 milioni e non è escluso che lo possa usare come parziale contropartita tecnica per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic.