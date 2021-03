Mercato Inter, la lampada dei desideri di Conte: il Genio è già avvisato

Non è un anno semplice, né a livello sportivo, né tantomeno economico. Tra squadre con problematiche societarie e crisi finanziarie, sarà un mercato ancora una volta ridotto. Ci sono rose, tuttavia, che necessitano di migliorie, e con i soldi derivanti dalla qualificazione alla prossima Champion’s League, Conte vorrebbe fare come Aladdin nel celebre film Disney del 1992, accarezzando la lampada ed esprimendo i suoi tre desiderata al Genio.

Primo, serve un esterno sinistro. La stagione di Perisic è stata ed è tuttora di ottimo livello; tuttavia, Antonio chiede un rinforzo su quel lato del campo praticamente da quando è arrivato a Milano. I nomi papabili sono Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea, oltre a Robin Gosens dell’Atalanta, per un upgrade importante anche sulla sinistra.

Secondo, il vice Lukaku. Cercato Dzeko a gennaio, potrebbe essere un nome ancora in auge per l’estate. I rapporti con la Roma non sono ai massimi storici dopo la questione Politano-Spinazzola. Tuttavia il bosniaco andrà in scadenza tra dodici mesi, l’indennizzo non potrà che essere minimo. Altro nome di giornata è Luis Muriel: il colombiano sarebbe un mix di esplosività e freddezza, vero crack di questa Serie A ed utilissimo per alternarsi con Lukaku e Lautaro stesso. Servono circa 25 milioni, vedremo se il Genio avrà tanta disponibilità.

Terzo, un centrocampista che abbini quantità e qualità. Situazione piuttosto ad incastro, dato che a Conte piacerebbe sia Rodrigo De Paul, sia Georgino Wijnaldum. Due futuri che sembrano legati da un filo invisibile, due pezzi di uno stesso puzzle destinato a chiudersi: se Wijnaldum si accaserà a Barcellona o a Milano, De Paul è il prescelto per il Liverpool. Viceversa, se Wijnaldum dovesse restare a Liverpool -ipotesi attualmente lontana- allora l’argentino potrebbe davvero risultare un obiettivo concreto per i nerazzurri.

Dopo un’intensa ricerca per le vie di Agrabah, Conte ha trovato la lampada: l’estate si avvicina, il Genio è avvisato.