Mercato Inter: la folle idea che frulla nella testa di Icardi

Tutto in stand by per l’attacco nerazzurro. Anche nella seconda partita di ICC con la Juventus il reparto avanzato di Antonio Conte sarà formato da Esposito e Longo con una possibilità di inserimento all’ultimo minuto per Puscas. Il rifiuto di Icardi a qualsiasi trasferimento, i paletti imposti da Suning, le difficoltà di rapporti con la Roma fanno si che Dzeko e Lukaku restino tuttora delle chimere.

Secondo il Corriere della Sera l’ex bomber e la moglie agente hanno strategie sempre più diverse l’uno dall’altra: “Wanda Nara, in vacanza a Ibiza, è disposta ad accettare qualunque destinazione, non è lei a fare muro. Juve, Napoli, Roma, Atletico Madrid le opzioni, ma Icardi è testardo e continua a scegliere l’Inter."

La spiegazione sta nel passaggio successivo riportato dal quotidiano milanese, secondo il quale Icardi è fermo sulla sua idea che alla luce delle dichiarazioni della società appare quasi surreale: “È convinto di poter far cambiare idea a Conte e di tornare ad allenarsi con la squadra quando rientrerà dalla Cina: una speranza più che una strategia, dettata dalla sua voglia di riscatto”.