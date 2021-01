Mercato Inter, la Fiorentina vuole un talento nerazzurro

Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, la Fiorentina, per giugno, sarebbe alla ricerca di un colpo giovane da poter valorizzare per il proprio centrocampo. Tanti i giovani talenti sotto la lente della dirigenza Viola, in giro per tutta Europa.

Tra questi, anche il classe 2002 Lucien Agoumè, in prestito allo Spezia per questa stagione, ma di proprietà dell'Inter. Le ultime prestazioni del giovane francese avrebbero convinto la Fiorentina ad avanzare un'offerta all'Inter.

Da vedere se in Viale della Liberazione vorranno puntare o valorizzare ulteriormente Agoumè o sfruttarlo per fare delle plusvalenze per sistemare il bilancio, come fatto con altri giovani.