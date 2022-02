Mercato Inter, la dirigenza pensa ad un rinforzo per reparto a giugno.

La società nerazzurra pensa già al futuro e dopo aver concluso alla grande la sessione di mercato di gennaio, grazie agli acquisti di Robin Gosens dall'Atalanta e quello di Felipe Caicedo dal Genoa, si tuffa sulla programmazione estiva per non farsi trovare impreparata e mettere i tasselli giusti per rendere competitiva la rosa di Inzaghi anche per la prossima stagione. Ecco che, proprio per questo, in viale della Liberazione si è deciso di puntare a tre colpi, uno per reparto.

Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nel suo 'The Here We Go Podcast', Beppe Marotta e Piero Ausilio sono vigili da tempo su Gianluca Scamacca del Sassuolo per il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Le parole di Carnevali dei giorni scorsi sono state molto importanti e testimoniano come la società nerazzurra apprezzi molto il giocatore, addirittura fin da quando venne ceduto, la scorsa estate, Romelu Lukaku al Chelsea.

Per quanto riguarda la metà campo, il primo obbiettivo è sempre quello di Frattesi, giocatore che piace molto a Simone Inzaghi, mentre per la difesa un nome che piace molto è quello di Gleison Bremer del Torino, il quale ha rinnovato il suo contratto con la società del presidente Cairo, ma che è destinato ad andare via dai granata nel corso della prossima estate. Insomma, si cercherà di migliorare la rosa e la dirigenza ha dimostrato di saperlo fare molto bene. I nomi sono segnati in rosso, adesso bisogna lavorare agli accordi.