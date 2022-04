Mercato Inter, la bomba sulla trattativa per Bremer

Mercato Inter, Gleison Bremer si è promesso ai nerazzurri.

Questo è quanto sostenuto dal giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, molto esperto di tutto ciò che ruota attorno al mondo Inter, durante la diretta su Twitch del sito Calciomercato.it. Infatti, per il giornalista il brasiliano e la società nerazzurra avrebbero già trovato l'accordo per questa estate e lo stesso presidente del Torino, Urbano Cairo, avrebbe promesso al giocatore che lo avrebbe ceduto per una cifra di 25 milioni di euro o poco più. Se tutti manterranno la propria parola, dunque, Bremer sarà un giocatore dell'Inter nella prossima stagione.

Per Biasin, Bremer ha fatto una cosa che, soprattutto nel mondo del calcio di oggi, non tutti fanno, ovvero rinnovare con il Torino per non andare via a parametro zero con la promessa di essere ceduto ad una cifra umana. Per Bremer, l'Inter, è la meta ideale per proseguire la sua carriera e ambire a traguardi importanti. Inoltre, quello che si sa per quanto riguarda le cifre dell'ingaggio è che l'accordo dovrebbe prevedere uno stipendio a stagione da 3,5 milioni di euro.

Insomma, se tutto va come deve, Bremer sarà un nuovo difensore dell'Inter e potrebbe essere lui il giocatore che prenderà il posto di Stefan de Vrij il quale, a sua volta, potrebbe essere ceduto questa estate per una cifra di 20-25 milioni di euro in modo da ottenere una plusvalenza piena dal momento che il giocatore è stato acquistato dall'Inter a parametro zero dalla Lazio. Vedremo nelle prossime settimane cosa succederà, ma adesso bisogna pensare al campionato, con la partita contro lo Spezia in cima alla lista dei pensieri.