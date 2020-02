Mercato Inter, l'ultimo acquisto arriva sul gong finale

Mercato Inter - Dopo una giornata passata tra le indiscrezioni riguardo all'acquisto di una punta in grado di far rifiatare Lukaku, un ultimo acquisto per la società nerazzurra alla fine arriva davvero, ma di tutt'altro genere. Proprio sui titoli di coda della finestra invernale di mercato, l'Inter infatti ha ufficializzato l'acquisto di Emerson Espinoza, centrocampista ecuadoriano classe 2001 proveniente dal Parma.

il sito della Lega Serie A, ha segnalato il deposito del contratto del giovane ecuadoriano in prestito. Espinoza è Nazionale Under 20 dell'Equador ed è facile prevedere che venga aggregato alla alla Primavera di Armando Madonna. Il suo acquisto arriva 24 ore dopo quello di Martin Satriano, arrivato ieri dal Nacional Montevideo a conferma della grande attenzione del club nerazzurro al settore giovanile.