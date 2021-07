Mercato Inter, l'Udinese bussa alla porta per un attaccante nerazzurro

Secondo quanto riportato da parte di Tuttosport, l'Udinese starebbe cercando una punta per la prossima stagione che sia in grado di poter avere una discreta presenza in zona gol.

Tra i nomi valutati dalla dirigenza friulana, c'è anche quello di un attaccante interista, ovvero Andrea Pinamonti, che nella scorsa stagione ha giocato poco con Antonio Conte e ora è in cerca di continuità.

Per l'Udinese ci sono anche delle alternative al nerazzurro. Si tratta di Gianluca Caprari del Benevento e di Gregoire Defrel del Sassuolo che con Raspadori e Caputo potrebbe trovare poco spazio.