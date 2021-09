Mercato Inter: l'offerta ufficiale e la decisione del calciatore

Sarebbe potuto essere uno dei più grandi what if della storia recente dell'Inter. Il retroscena di mercato, svelato da Fabrizio Romano, giornalista di Sky, fa infatti emergere l'offerta ufficiale recapitata per Lautaro Martinez.

Durante il podcast "Here we go", il cronista ha svelato il retroscena legato al Toro. Il Tottenham avrebbe portato avanti ogni tentativo possibile per acquistare l'attaccante argentino. Gli Spurs si sarebbero spinti fino a 90 milioni di euro: 70 in parte fissa, 10 tramite bonus facilmente raggiungibili e altri 10 legati a obiettivi 'più complessi'. La differenza, come emerge dal retroscena, l'ha fatta la decisione del calciatore. Lautaro aveva e ha deciso di legarsi all'Inter nell'immediato futuro. La sua cessione, durante la sessione di calciomercato terminata lo scorso 31 agosto, avrebbe infatti rivoluzionato ulteriormente - dopo le partenze di Acrahf Hakimi e Romelu Lukaku - la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Il Toro, come ha anche confermato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta (le sue parole potete leggerle in quest'articolo), è a un passo dal rinnovo con l'Inter. Sarà fra i calciatori più pagati della rosa: l'ingaggio sarà infatti di 6 milioni di euro. Inoltre i dirigenti nerazzurri hanno avuto la meglio sugli agenti del calciatore per quanto riguarda la clausola risolutoria. L'accordo, che è stato rinegoziato nelle ultime settimane, prevedeva che, a fronte di un'offerta da 111 milioni di euro proveniente dall'estero, Lautaro Martinez sarebbe potuto partire senza la necessità di trattare con l'Inter. Ora la clausola è stata eliminata. I procuratori del giocatore hanno comunque strappato all'ad dell'Inter, Marotta, la promessa che, in caso di un'offerta importante per il loro assistito, la società la esaminerà. Il nostro approfondimento potete trovarlo qui.