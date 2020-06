Mercato Inter, l'obiettivo numero uno per la difesa ad un passo dalla Lazio?

Mercato Inter, Marotta sta lavorando per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione. L'obiettivo numero uno per la difesa è sempre stato Kumbulla. Sul difensore però c'è sempre stata la concorrenza della Lazio, con Igli Tare sempre molto attento ai giovani talenti albanesi.

L'Inter sembrava molto avvantaggiata nella corsa al giocatore, visto che i nerazzurri si sono fatti preferire al Napoli. Tuttavia, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ora la trattativa sembra essere in salita. Marotta ha proposto al Verona 25 milioni più bonus, ma nella giornata di oggi sembra essere in programma un incontro tra l'Hellas e la dirigenza biancoceleste, che conterebbe di fare un'offerta migliore.

Il giocatore in questo momento sembrerebbe essere più vicino alla Lazio.