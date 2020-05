Mercato Inter, l'obiettivo numero uno impossibile. Campo libero alla Juve?

Sembra essere Paul Pogba il sogno di mercato dell'Inter in vista della prossima estate. Il francese vuole lasciare Manchester, e sia Marotta che Conte sarebbero pronti a riabbracciarlo. Tuttavia c'è un ostacolo rappresentato dai costi molto elevati dell'operazione. La Gazzetta dello Sport ha stimato che l'esborso ammonterebbe a 220 milioni di euro lordi circa.

E questo renderebbe davvero difficile per i nerazzurri portare l'operazione a compimento. Al momento infatti, scrive la rosea, per via del rapporto tra fatturato e monte ingaggi non si può superare l'ammontare di 7,5 milioni di euro di stipendio (quello garantito a Eriksen e Lukaku). Pogba insomma dovrebbe scendere di moltissimo dal suo attuale salario.

Diversa invece la posizione della Juventus, che avrebbe maggiori margini di manovra qualora lo United si dimostrasse disposto ad accettare contropartite. L'Inter quindi potrebbe trovarsi costretta a lasciare campo libero ai bianconeri. Sul giocatore c'è poi molto forte la presenza del Real Madrid, che da tempo segue il giocatore.