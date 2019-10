Mercato Inter - L'obiettivo dei nerazzurri ha scelto il suo futuro

Ivan Rakitic avrebbe già le idee chiare sul suo futuro: il centrocampista blaugrana sarebbe in procinto di lasciare il Barcellona a causa degli insistenti rumours di mercato e complice anche l'arrivo di De Jong sulla mediana.



Il croato, stando alle indiscrezioni riportate oggi dal quotidiano catalano Sport, potrebbe scegliere Milano o Parigi come sua prossima meta. Inter e Psg osservano la situazione data l'esigenza di entrambi i top club di rinforzare l'organico.



Rakitic, sempre quanto si apprende dalla Spagna, non starebbe trovando abbastanza spazio nello scacchiere tattico della squadra allenata da Valverde. Una sua cessione a gennaio sembrerebbe ormai imminente in vista della finestra invernale di mercato.