Mercato Inter, l'interesse Milan e la mossa di Cairo: la situazione Bremer

Mercato Inter, il Milan insidia i nerazzurri per Gleison Bremer.

Come oramai in tanti hanno riportato da tempo, il grande obbiettivo dell'Inter per la difesa in vista del mercato estivo è quello del difensore brasiliano classe 1997 di proprietà del Torino. Ma, di fatto, sul giocatore c'è anche il forte interessamento di altre società, soprattutto del Milan che, nel caso in cui in estate non dovesse arrivare al difensore del Lille, Botman, allora si fionderebbe sul giocatore granata. Ecco perchè Beppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero anticipare la concorrenza e trovare l'accordo economico con il ragazzo, per poi trattare con la società di Urbano Cairo.

Ma secondo quanto riporta Repubblica, proprio il presidente della squadra granata avrebbe in mente di rinnovare per una stagione il contratto del brasiliano e di inserire anche una clausola risolutoria del valore di 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, per un giocatore che si sta rivelando uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato italiano. L'Inter, dal canto suo, per arrivare a lui, potrebbe cedere in estate un pilastro come Stefan de Vrij su cui, a quanto pare, ci sarebbe una promessa di Mino Raiola, agente del giocatore, di far incassare una cifra di 25 milioni.

Vedremo se queste indiscrezioni si riveleranno reali e, soprattutto, se l'Inter riuscirà ad arrivare al giocatore questa estate. Sicuramente gli occhi di Beppe Marotta e Piero Ausilio sono focalizzati su questo obiettivo in modo da intervenire tempestivamente e anticipare la concorrenza. L'Inter c'è e vuole rinforzare il proprio reparto difensivo, soprattutto se dovesse partire de Vrij. Cairo vuole tutelarsi e cercare di monetizzare al massimo. Il Milan attende sornione. La corsa a Bremer è appena partita.