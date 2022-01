Mercato Inter, l'indiscrezione di Biasin: sta accadendo in questi minuti

Mercato Inter, Fabrizio Biasin parla delle ultime novità in ottica mercato.

Il giornalista di Libero, molto esperto delle cose di casa Inter, ha dato un aggiornamento attraverso i suoi canali social, parlando della situazione inerente al mercato di gennaio nerazzurro che, dopo l'infortunio di Joaquin Correa e dopo la possibile partenza di Stefano Sensi, diretto verso Genova sponda Sampdoria, potrebbe entrare nel vivo in queste battute finali. Secondo quanto riportato da Biasin, infatti, al momento è in corso una riunione tra Inzaghi e la dirigenza tutta per provare a fare qualche innesto.

La riunione sarebbe inerente a due profili in particolari, quello dell'attaccante e quello di un esterno a sinistra. A confermare questa indiscrezione, il fatto che nella giornata di oggi si sono fatti i nomi di Felipe Caicedo, giocatore che Simone Inzaghi conosce a menadito e che stima, e che in questo momento è al Genoa con cui potrebbe risolvere il contratto, ma anche il nome di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, con cui ci sarebbe un accordo in vista di giugno, ma che la società nerazzurra potrebbe anticipare al mercato di gennaio.

Insomma, per l'Inter il calciomercato invernale sembrava fermo ed invece potrebbe avere una scossa in questi ultimi giorni. Vedremo se a breve ci saranno delle novità, ben sapendo che nella testa della società nerazzurra ci sono due ruoli da rimpolpare ovvero quello della prima punta e quello dell'esterno sinistra che potrebbe, anche in ottica futura, poi, prendere il posto definitivo di Ivan Perisic che, a sua volta, potrebbe non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno del 2022, con la squadra nerazzurra.