Mercato Inter, l'attaccante seguito in estate è ufficialmente sul mercato

Rocco Commisso ha appena dichiarato che Vlahovic ha rifiutato la proposta di rinnovo.

Era nell'aria che l'attaccante non avesse intenzione di proseguire la sua avventura in Toscana, ed ora è arrivata la conferma definitiva. Il patron della società viola ha pronunciato importanti parole raccolte dalla Gazzetta dello Sport, attraverso le quali ha spiegato quanto accaduto negli ultimi mesi. Commisso ha rifiutato offerte molto importanti per il suo gioiello in estate (tra cui quella dell'Inter), e una volta terminata la sessione di calciomercato ha iniziato la trattativa per il rinnovo contrattuale.

Il presidente ha svelato che la proposta recapitata all'attaccante lo avrebbe reso, qualora accettata, il più pagato della rosa. Vlahovic invece ha declinato. A quel punto è continuato il corteggiamento, che ha visto anche scendere in campo Commisso in prima persona. L'offerta economica è stata ulteriormente migliorata, così da accontentare sia il ragazzo che il suo entourage, ma alla fine tutti gli sforzi sono stati inutili. Ora, chiude il presidente, non resta che prendere atto della volontà del serbo, e trovare una soluzione adatta che possa far sì che la stagione prosegua nel migliore dei modi.

Il contratto di Vlahovic scadrà nel 2023, quindi le prossime due sessioni di mercato (quella invernale e quella prevista per l'estate 2022) saranno le uniche che consentiranno alla Fiorentina di poter vendere l'attaccante monetizzando. Non resta quindi che capire, come si chiede la Gazzetta, quale sarà la prossima destinazione del giocatore, che è ormai pronto a lasciare Firenze.