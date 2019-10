Mercato Inter - L'attaccante piace in Spagna, ecco di chi si tratta

Lautaro-Barcellona: minaccia per l'Inter. Il centravanti argentino piace al club catalano, e in occasione del match di Champions di stasera gli occhi degli osservatori del club di Bartomeu sarebbero tutti puntati su "El Toro".



Lautaro è arrivato a Milano la scorsa estate, ma il suo exploit nell'albiceleste avrebbe attirato l'interesse del Barça che ora lo tiene sulla lista della spesa in vista del prossimo mercato facendo così tentennare il numero dieci nerazzurro.



Non solo: secondo le indiscrezioni anche Leo Messi avrebbe sponsorizzato l'ex Racing per i blaugrana dato il feeling tra i due sotto la guida di Scaloni. A riportarlo è il "Corriere dello Sport" nell'edizione odierna.