Mercato Inter, l'attaccante arriva dal Real Madrid? Il piano dei nerazzurri

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l'Inter potrebbe rinforzare il reparto avanzato con un calciatore del Real Madrid, finito ai margini della squadra spagnola.

Il nome è quello di Luka Jovic, attaccante serbo oggi in prestito all'Eintracht Francoforte, e che non è mai riuscito ad esprimere il suo reale valore con i blancos.

Per arrivare a lui, l'Inter proporrebbe un prestito biennale con diritto di riscatto pari ad una cifra di 30-35 milioni di euro. Bisognerà vedere a giungo se il tutto verrà concretizzato.