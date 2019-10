Mercato Inter - L'attaccante apre al trasferimento, nerazzurri alla finestra

Olivier Giroud è l'ultimo nome in casa Inter per l'attacco: il bomber transalpino sarebbe sulla lista di Marotta, con il giocatore che stando alle ultime indiscrezioni di Foot Mercato avrebbe rilasciato le seguenti dichiarazioni:



“Non posso certo accontentarmi di quello che ho oggi al Chelsea. Ho 33 anni, ma ho ancora le gambe e un profilo che mi consentiranno di giocare ancora qualche anno.



Fisicamente mi sento bene. Futuro? La mia priorità è rimanere al Chelsea, ma se sarò costretto, prenderò la stessa decisione che ho preso quando sono andato via dall’Arsenal“.