Mercato Inter, l'Atletico Madrid prepara 60 milioni per il centrocampista

Una grande stagione con lo Sporting Lisbona. Ora, su Bruno Fernandes, gli occhi di alcuni top club europei. Dal Manchester City allo United, Tottenham, Atletico Madrid e anche l'Inter.

Dal Portogallo, arriva la notizia di una possibile grande offerta dell'Atletico Madrid per Bruno Fernandes. Secondo quanto riportato da 'A Bola', il club spagnolo sarebbe pronto a spendere 50 milioni di euro più 10 di bonus per assicurarsi il fantasista portoghese.

Un passato in Italia per il giocatore dello Sporting Lisbona, poi il ritorno in patria dove Bruno Fernandes ha giocato una stagione eccezionale, con 20 reti e 13 assist in campionato. Il suo futuro difficilmente sarà ancora in Portogallo, per lui dovrebbe arrivare la grande occasione in un top club.