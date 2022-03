Mercato Inter, l'Arsenal punta un obiettivo nerazzurro per il centrocampo

Mercato Inter, l'Arsenal insidia i nerazzurri per Houssem Aouar.

La squadra nerazzurra, in vista della prossima stagione, ha intenzione di rinforzare il centrocampo della squadra, per dare delle alternative all'altezza a Simone Inzaghi che non dovrà ritrovarsi, come in questa stagione, a dover spremere i giocatori titolari. Le caratteristiche del prossimo centrocampista dovranno essere soprattutto di regia ed è per questo che, nei giorni scorsi, è stato fatto quello del giocatore classe 1998 di proprietà del Lione, Houssem Aouar.

Ma secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Sun, su di lui non c'è soltanto l'Inter, anzi. L'Arsenal è da tanti anni molto interessata al ragazzo e più volte ha cercato di trattarlo, senza soddisfare le richieste economiche della società francese. Stavolta, però, potrebbe essere l'occasione giusta, dal momento che il centrocampista francese ha il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2023 e per il Lione potrebbe essere l'occasione propizia per poter guadagnare qualche soldo, visto che il rinnovo appare una chimera.

Insomma, l'Inter ha intenzione di investire per il prossimo centrocampo ed è alla ricerca di alternative valide, tra cui Aouar, e vuole permettere a Simone Inzaghi di avere una rosa molto competitiva per lottare nel migliore dei modi su tutti i fronti, dal campionato, alla Coppa Italia fino alla Champions League. Vedremo se in estate Aouar verrà trattato da Beppe Marotta e Piero Ausilio, di sicuro, viste le particolari condizioni contrattuali, quella del francese è un'occasione da non sprecare nella maniera più assoluta, cercando la soluzione economica migliore per le proprie casse.