Mercato Inter, l’arrivo di Vidal libera Nainggolan? Il Cagliari ci riprova

I nerazzurri sono pronti ad accogliere Arturo Vidal. Il cileno, pupillo di Antonio Conte, è atteso in serata a Milano e domani sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il nuovo contratto che lo legherà all’Inter per le prossime due stagioni.

L’acquisto di Arturo Vidal potrebbe di fatto spingere verso la cessione Radja Nainggolan. Il belga, infatti, rischierebbe di trovare pochissimo spazio durante la prossima stagione e di fronte ad un’offerta adeguata i nerazzurri sarebbero pronti a cederlo. L'eventuale cessione dell'ex Roma permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare sul suo pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Cagliari sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per Nainggolan. Il club sardo sarebbe già al lavoro con la dirigenza nerazzurra per l’acquisto di Diego Godin e nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta per il belga. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al ritorno in Sardegna, ma l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla volontà dei nerazzurri di cederlo a titolo definitivo.