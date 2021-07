Mercato Inter, l’agente Ramadani a Milano: due nomi sul tavolo

Prosegue la ricerca di una quarta punta per l’Inter di Simone Inzaghi. L’ultimo nome accostato ai nerazzurri in ordine di tempo sarebbe quello di Luka Jovic, fuori dai piani del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il serbo è reduce dalla stagione in prestito all’Eintracht Francoforte.

Il suo agente sarebbe da alcune settimane al lavoro per trovargli una nuova sistemazione dopo che il club tedesco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Il giocatore sarebbe stato proposto al Milan prima dell’acquisto di Oliver Giroud e ora anche all’Inter.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, Fali Ramadani sarebbe a Milano per incontrare la dirigenza nerazzurra e parlare di Luka Jovic. L’intenzione del procuratore del serbo sarebbe quella di offrirlo in prestito per due anni in modo da godere dei benefit del decreto Crescita.

Trattativa che resta complicata a casina dell’ingaggio percepito attualmente dall’attaccante ma che potrebbe comunque andare in porto nel caso in cui il Real Madrid si accollasse una buona parte dello stipendio.

Fali Ramadani, riporta il giornalista, incontrerà anche la dirigenza della Juventus nel capoluogo lombardo per discutere di Miralem Pjanic. Il bosniaco, accostato in Spagna anche all’Inter, è in uscita dal Barcellona e il club bianconero starebbe valutando un suo eventuale ritorno.