Mercato Inter, l'agente di Villar allontana i nerazzurri

Mercato Inter, l'agente di Villar allontana le sirene nerazzurre.

Il giocatore spagnolo, nelle scorse settimane e anche di recente, è stato accostato con forza alla squadra di Simone Inzaghi per ricoprire il ruolo di Marcelo Brozovic, ma il suo agente, Alejandro Camano, ha allontanato queste voci sulla squadra nerazzurra. Infatti, l'agente, intervistato da SerieANews, ha ammesso come il giocatore spagnolo abbia accettato la decisione di Mourinho di lasciarlo partire, ma non ha escluso che nella prossima stagione Villar non possa essere davvero un giocatore protagonista nella Roma, soprattutto perchè ha un contratto in essere con la squadra giallorossa.

Sempre secondo Camano, è un onore che il ragazzo sia stato accostato ad una squadra come l'Inter, ma di fatto non c'è nulla con la società nerazzurra che non ha manifestato nessun interesse nei suoi confronti, non parlando mai con l'entourage. L'unica volontà del giocatore è quella di ritornare nella capitale ed essere protagonista nella Roma. Vedremo se ci saranno delle evoluzioni di calciomercato questa estate, ma il nome dello spagnolo potrebbe essere depennato da quelli fatti in questo periodo.

La società, intanto, lavora sotto traccia e ha intenzione di rinforzare la metà campo che vedrà gli addii di Stefano Sensi, Arturo Vidal e Matias Vecino. Per Beppe Marotta e Piero Ausilio c'è un giocatore in cima alla lista per il centrocampo, ovvero quello di Davide Frattesi del Sassuolo che, in questa stagione, sta dimostrando un livello davvero molto alto e potrebbe rappresentare un'opzione importante per la mediana e per crescere alle spalle di un giocatore come Nicolò Barella.