Mercato Inter, l'agente di Pellegrini è stato chiaro: le parole sul futuro

Da qualche giorno è al centro dei rumors di mercato che coinvolgono anche e soprattutto l'Inter. Lorenzo Pellegrini però, che per i nerazzurri ad oggi è l'alternativa a Nicolò Barella, non lascerà la Roma.

Ne è sicuro Giampiero Pocetta, agente che cura gli interessi del centrocampista giallorosso che ai microfoni di Sky Sport ha detto:

"La volontà di Pellegrini è oggi quella di rimanere a Roma, stiamo parlando anche di un rinnovo e adeguamento del contratto con la società, anche se, così come per la clausola, non abbiamo urgenza nel definire certe cose". Insomma, qualora saltasse l'affare Barella, per l'Inter arrivare a Pellegrini sarebbe complicato.