Mercato Inter, l’agente di Lazaro chiaro sul futuro dell’esterno: le parole

L’Inter resta molto attiva sul fronte cessione ed entro i prossimi giorni punta di liberarsi di un altro esubero presente in rosa: Valentino Lazaro. L’austriaco, risultato positivo al Covid-19, alcuni giorni fa, non rientra nei piani di Simone Inzaghi ma la sua volontà sarebbe quella di giocarsi le sue carte all’Inter.

Dopo una prima esperienza non esaltante in Serie A, l’esterno è stato girato in prestito prima al Newcastle e poi al Borussia M’Gladbach nella passata stagione, dove ha collezionato 28 presenze e due gol. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero alcune squadre, tra cui il Benfica è Il Newcastle. Il club lusitano sarebbe interessato ad acquistarlo con la formula del prestito: e sarebbe già in contatto sia con i nerazzurri che con l’entourage del giocatore.

Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra la dirigenza del club e il procuratore dell’esterno austriaco Max Hagmayr, in cui le parti hanno parlato del futuro del giocatore. Il suo agente è stato intercettato al margine del summit dai microfoni dei giornalisti presenti.

Ecco di seguito le sue parole riportate da calciomercato.com: “Ho avuto questo meeting con l'Inter e ho spiegato loro che Valentino vuole restare in nerazzurro. E' negativo al Covid e presto potrà unirsi al gruppo"