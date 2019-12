Mercato Inter, l'agente apre alla cessione a gennaio. Nerazzurri in pole

Dejan Kulusevski continua ad essere nei radar nerazzurri: il centrocampista svedese è da tempo in cima alla lista della spesa di Marotta e Ausilio, e nelle ultime ore il suo agente avrebbe aperto a un ipotetico trasferimento nella prossima sessione di mercato.



Intervistato da "Radio Punto Nuovo" Stefano Sem, procuratore di Kulusevski, ha dichiarato che il suo assistito avrebbe intenzione di giocare in una grande squadra.



In seguito anche una precisazione sugli interessi provenienti da oltremanica: la Premier segue il pezzo pregiato attualmente al Parma, con molti club che hanno chiesto informazioni. L'Inter è in prima fila, e un approdo del talento classe 2000 a Milano non è da escludere.