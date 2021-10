Mercato Inter: l'addio di Sanchez e le altre mosse per 'fare cassa'

Mercato: l'Inter, durante la sessione invernale, cercherà di tagliare alcuni costi. L'addio di Alexis Sanchez permetterebbe un risparmio di 10,5 milioni di euro. Attenzione, però: in uscita, a gennaio, potrebbe esserci anche Arturo Vidal.

È quanto riporta oggi, giovedì 7 ottobre, il sito de La Gazzetta dello Sport. "Il passivo record di 246 milioni resterà un unicum perché le strategie sono già cambiate. L'Inter ha due strade: fare cassa con la cessione dei giocatori e ottenere l'apporto degli azionisti. In attesa di capire gli sviluppi futuri e sapere se in estate sarà necessario vendere altri big o ci saranno altre soluzioni, il primo scenario è quello delle possibili cessioni di gennaio" si legge nell'articolo. Come InterDipendenza vi ha anticipato in esclusiva ieri (mercoledì 6 ottobre, ndr), Alexis Sanchez è sempre più vicino alla risoluzione del contratto con l'Inter già a gennaio 2022. L'ipotesi viene infatti definita 'probabilissima' da una nostra fonte vicina alla società: ecco l'articolo completo. Non solo. Oggi vi abbiamo svelato, sempre in esclusiva, come l'Inter si stia già muovendo per prendere, a gennaio sempre, una punta in prestito. Qui trovate il nostro approfondimento.

L'addio di Sanchez, come conferma la Gazzetta dello Sport, permetterebbe all'Inter di risparmiare 10,5 milioni di euro di ingaggio. "Anche se ci sarebbe da mettere in conto una buonuscita, la sua partenza - si legge sul sito internet del quotidiano sportivo - abbatterebbe il monte ingaggi e sarebbe colmata da un attaccante più funzionale da prendere in prestito (Scamacca il preferito)". Non è finita, però. La Gazzetta dello Sport accende i riflettori anche sul futuro di Arturo Vidal: "È un caso a parte e perché scattino i benefici del decreto crescita bisogna andare a luglio 2022. Da eventuali uscite di chi sta trovando poco spazio invece arriverebbero benefici economici relativi". Il centrocampista cileno è però un altro con un ingaggio molto 'pesante'. Ed è per questo che la Gazzetta dello Sport, nel catenaccio dell'articolo, scrive: " In uscita forse anche Vidal".