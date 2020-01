Mercato Inter, Kulusevski chi? Marotta Eriksen, contatto già avviato

La Juventus ha anticipato tutti portando a Torino Kulusevski, giovanotto di bellissime speranze, per la modica cifra di 45 milioni bonus compresi. "Inter beffata" hanno scritto e stanno scrivendo ancora i massimi organi di informazione sportiva, visto che il club nerazzurro sembrava vicinissimo a chiudere l'affare con l'Atalanta ed il Parma. Che poi sia stato il giocatore ad esprimere la propria preferenza per i campioni d'Italia o se abbia avuto la meglio la decisione con cui la dirigenza bianconera ha messo i soldi sul tavolo a questo punto poco importa.

Probabilmente le cose stanno a metà strada, entrambe le componenti avranno avuto la loro importanza in una partita così complessa. Di certo Beppe Marotta e lo staff di mercato nerazzurro non hanno speso la giornata di San Silvestro a piangersi addosso. Anzi, se le indiscrezioni di Sky fossero confermate ci sarebbe da rivalutare tutto quanto successo nelle ultime 48/72 ore.

A fari spenti per non offrire punti di riferimento ai competitor, Marotta sarebbe già in azione per chiudere l'acquisto di Christian Eriksen, possibilmente fin da gennaio. Il fuoriclasse del Tottenham va in scadenza di contratto a giugno e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Lo United è già sulle sue tracce ma l'idea che frulla in testa al giocatore sarebbe quella di lasciare l'Inghilterra.Ecco perchè Sky sottolinea che i dirigenti dell'Inter “hanno iniziato un filo diretto con gli agenti”. Il club londinese pretende 20 milioni per lasciare libero subito il 27enne danese, cifra spropositata considerando che tra 6 mesi qualsiasi club potrà assicurarselo a zero ma irrisoria avendo riguardo al talento ed all'età di Eriksen.