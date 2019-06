Mercato Inter, Kovacic gradirebbe il ritorno in nerazzurro: le ultime

Iniziano ad essere insistenti le voci che vedrebbero un ritorno a Milano di Mateo Kovacic sempre più vicino. Il centrocampista venne ceduto al Real Madrid nel 2015 per una cifra vicina ai 40 milioni, ma con le merengues non è mai riuscito a trovare l'exploit definitivo.

Questa stagione il ragazzo è approdato alla corte di Maurizio Sarri al Chelsea, ma anche in questo caso l'ex Dinamo Zagabria non ha brillato. Oggi però, l'Inter riabbraccerebbe il giocatore più che volentieri e il ritorno a Milano sarebbe gradito anche allo stesso giocatore. A riguardo infatti, stamane Repubblica ha riportato:

“Kovacic tornerebbe in nerazzurro dopo le esperienze al Real e al Chelsea. Florentino Perez valuta il giocatore circa 60 milioni, l’Inter propone la formula del prestito e diritto di riscatto. Il croato avrebbe dato la disponibilità a tornare nella squadra in cui giocò per 30 mesi, fino all’estate 2015.”