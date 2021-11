Mercato Inter, Kostic già a gennaio? Affare possibile a una condizione

Mercato Inter, i nerazzurri studiano il colpo Filip Kostic per la prossima stagione ma non è da escludere un suo arrivo già a gennaio.

Il serbo è stato individuato come il sostituto ideale del sempre più probabile partente Ivan Perisic e l’Inter nelle ultime settimane avrebbe intensificato i contatti con l’esterno dell’Eintracht. Il croato è in scadenza di contratto a fine stagione e al momento il suo rinnovo sembrerebbe improbabile (ne parliamo anche in questo articolo). L’intenzione di Beppe Marotta sarebbe quella di prendere Kostic a fine stagione ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’affare potrebbe chiudersi già a gennaio ma a una condizione. I nerazzurri, infatti, potrebbero cedere nella prossima sessione di mercato sia Ivan Perisic che Matias Vecino (qui i dettagli sulla situazione dell’uruguaiano) e usare il denaro ricavato per tentare l’affondo al serbo. Entrambi i giocatori sono in scadenza a giugno e l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di provare a racimolare qualcosa dalla loro cessione per evitare di perderli a zero qualche mese dopo.

Secondo la rosea, l’Eintracht Francoforte potrebbe accontentarsi di una decina di milioni di euro, cifra nettamente abbordabile. C’è anche un altro fattore che spingerebbe sempre più l’esterno verso Milano, ovvero il nuovo agente del giocatore Alessandro Lucci, che è in ottimi rapporti con il club nerazzurro. Si attendono ulteriori novità sulla questione ma il futuro di Filip Kostic a questo punto sembrerebbe sempre più nerazzurro.