Mercato Inter, Kolarov vuole convincere un giocatore a vestire nerazzurro

Mercato Inter, Kolarov pronto a convincere un altro giocatore ad arrivare in nerazzurro.

Il difensore della squadra di Simone Inzaghi, nell'ultima sessione di mercato, è stato molto attivo anche per quanto riguarda il calciomercato e il convicere alcuni giocatori a vestire la maglia nerazzurra. E' il caso di Edin Dzeko a cui ha chiamato per convincerlo ad arrivare a Milano, cosa, poi, successa. Ma adesso, il difensore serbo, è pronto ad un'altra mission con un altro giocatore che conosce molto bene, che piace molto alla società nerazzurra e che vorrebbe portare a Milano nella prossima stagione.

Si tratta di Filip Kostic che, secondo quanto riportato dal sito tematico Calciomercato.com, sarebbe molto vicino alla squadra nerazzurra in vista della prossima estate, vista la possibile partenza di Ivan Perisic. Kolarov avrebbe iniziato la sua opera di convincimento per una buona riuscita della trattativa, che già naviga su buoni binari, dal momento che l'esterno dell'Eintracht ha cambiato il proprio agente passando a Lucci, persona che soprattutto ultimamente ha degli ottimi rapporti con la dirigentza nerazzurra.

Vedremo se questo affondo andrà a buon fine e se, dopo tante sessioni a rincorrersi, Filip Kostic potrà finalmente vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Tutto dipenderà dai rinnovi e, ovviamente, come anticipato, da quello di Ivan Perisic che vorrebbe strappare l'ultimo contratto importante della sua carriera, mentre l'Inter potrebbe offrire una cifra al ribasso per lui. La situazione è in divenire e bisognerà pazientare ancora qualche settimana per saperne di più. Di sicuro, quello di Kostic, è un nome molto caldo per la squadra nerazzurra.