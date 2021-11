Mercato Inter, Klopp insidia i nerazzurri: interessa un big di Inzaghi

Mercato Inter: Jurgen Klopp vuole un big della rosa di Simone Inzaghi.

L’allenatore del Liverpool è pronto ad entrare prepotentemente nel mercato a gennaio per rinforzare una rosa che è già fortissima, ma che potrebbe migliorare in certe zone del campo per avere più alternative di livello assoluto. Ecco che, a tal proposito, come riportato da parte del sito Calciomercato.com, il tecnico dei Reds avrebbe intenzione di fare un tentativo per Marcelo Brozovic dell’Inter, visto che il rinnovo, almeno fino ad ora, sembra complicato per il mancato incontro di domanda e offerta – leggi qui le ultime su questa trattativa.

Ma non solo il centrocampo, visto che Klopp avrebbe intenzione di rinforzare anche il reparto arretrato, trovando un calciatore che possa affiancare in maniera affidabile Virgil van Dijk. E in questo caso il nome è quello di un grande obiettivo nerazzurro, come Gleison Bremer del Torino, che Beppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero acquistare per sostituire Stefan de Vrij nel caso in cui, questa estate, si decidesse di lasciarlo partire – a proposito, in questo articolo si segnala come forte sia l’interessamento di Conte per lui.

Insomma, i gioielli nerazzurri e gli obiettivi della società fanno gola a tante società in Europa e l’Inter dovrà valutare la scelta migliore per evitare che ci sia un ulteriore perdita a livello di tasso tecnico. I prossimi mesi ci aiuteranno a comprendere di più e a capire se questi interessamenti saranno concretizzati con delle offerte ufficiali da recapitare in viale della Liberazione oppure se tutto rimarrà solamente sulla carta, senza andare oltre.