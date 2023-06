Mercato Inter, Kessiè nel mirino: due no ai nerazzurri ed una controproposta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/06/2023

Mercato Inter, Frank Kessiè resta sempre nel mirino. E’ ancora fresca la delusione per la sconfitta nella finale di Champions League di ieri sera contro il Manchester City. Non tanto per la partita persa in sè, visto che contro c’era l’avversaria più forte possibile, quanto per le occasioni sciupate a pochi passi dalla porta.

Ma se è vero che adesso è tempo di leccarsi le ferite, è altrettanto vero che in questo preciso momento la dirigenza di viale della Liberazione deve guardare immediatamente avanti e cercare di programmare al meglio il futuro. Infatti, Marotta e Ausilio sono alla ricerca dei profili migliori per la prossima stagione per rendere ancora più competitiva la rosa di Simone Inzaghi.

Uno dei ruoli maggiormente messi sotto osservazione è quello del centrocampo. Anche ieri, si è vista la differenza di stazza tra i centrocampisti nerazzurri contro Rodri e Stones – ieri impiegato, e alla grande, in mezzo. Per questo il profilo cercato è quello di un centrocampista molto fisico con caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i nerazzurri potrebbero avere presto dei colloqui con il Barcellona per portare a Milano Frank Kessiè. Il centrocampista ha detto di voler rimanere in Spagna, ma la società catalana ha esigenza di vendere e ha fissato il prezzo a 30 milioni.

L’Inter, dal canto suo, non può spendere quella cifra e ha già proposto due nomi da scambiare, ovvero quello di Correa e Dumfries, entrambi rifiutati dai blaugrana. Agli spagnoli, invece, non dispiacerebbe avere con sè Marcelo Brozovic. Il regista croato, anche ieri, ha dimostrato di essere un giocatore superiore e vedremo se, nei prossimi giorni, si parlerà di lui in una eventuale trattativa.