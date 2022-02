Mercato Inter, Kessiè in nerazzurro? Pedullà chiarisce tutto

Mercato Inter, Alfredo Pedullà parla del futuro di Frank Kessiè.

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista, esperto di calciomercato, ha parlato del futuro del centrocampista rossonero che, stando alle notizie che arrivano ad oggi, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Milan e, quindi, andrà via a parametro zero questa estate. Il giocatore, secondo quanto è stato riportato da numerose testate nei giorni scorsi, è stato accostato a tante società europee come il Tottenham ed il Paris Saint Germain e nelle scorse settimane è stato fatto anche il nome dell'Inter.

Per il giornalista, però, la società che sta spingendo di più sarebbe il Barcellona che avrebbe già formalizzato agli agenti del giocatore la propria offerta economica. Infatti, la società blaugrana avrebbe offerto uno stipendio netto annuo di otto milioni di euro a stagione, con altri due di bonus in modo da arrivare a dieci. Non si sa ancora se Kessiè abbia accettato o meno la proposta dei catalani, ma nelle prossime settimane se ne saprà di più anche se, un accordo, sembra poter arrivare.

Per quanto riguarda l'Inter, non è un mistero che la società nerazzurra abbia bisogno di centrocampisti di livello per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, soprattutto per dare delle alternative affidabili a Simone Inzaghi che, quest'anno, sta spremendo tanti giocatori che sono, in questo momento, parecchio affaticati. Sul taccuino della società nerazzurra non è un mistero che il nome di Frattesi è quello più gettonato per la mediana, anche se ancora non c'è l'accordo con il Sassuolo.